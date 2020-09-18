Москва, , 13:50 — REGNUM На внутреннем валютном рынке1 18 сентября по-прежнему можно ожидать невысокой волатильности и продолжения борьбы доллара за рубеж в 75 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Налоговый сезон поддержит национальную валюту, но отсутствие реакции на дальнейшее улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей указывает на больший фокус участников рынка на общие настроения на внешних рынках и в целом к сегменту валют развивающихся стран.

На фоне коррекции в паре EUR/USD на рынке Forex 18 сентября можно допускать снижения курса евро до 88 руб., минимума четверга. Схожая картина с потенциалом укрепления рубля против доллара до 74,50 руб. вырисовывается и в паре с долларом, однако движение может быть отложено на 21 сентября .

Итоги заседания ФРС оставили многих участников глобального рынка в подвешенном состоянии. Улучшение прогнозов по экономике обусловили отсутствие целесообразности в ожидавшемся расширении стимулов.

В то же время топливом для удержания текущих уровней аппетитов к риску выступили новые прогнозы по ставкам, которые предполагают их удержание на околонулевом уровне до 2023 года. Сегодня состоится квартальная экспирация на срочном рынке в США, что также не позволяет рассчитывать на активный ход торгов.

Не придаст рублю драйверов для роста и заседание Банка России. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25% годовых и больший интерес будет представлять пресс-конференция главы Эльвиры Набиуллиной. Ее комментарии позволят заново оценить перспективы еще одного понижения ключевой ставки до конца 2020 года.

Впрочем, как показывают последние аукционы ОФЗ и статистика Банка России по доле нерезидентов, этот фактор утратил свою роль на курсообразование. Больший фокус сейчас, а санкционных рисках.

Пока продолжается сокращение геополитической премии на фоне отсутствия оперативных оргвыводов западных стран к России в отношении ситуации в Белоруссии и с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Поддержку рублю оказывает налоговый период. Согласно опросам Reuters, в сентябре компании переведут ФНС порядка 1,7 трлн руб., часть из которых может быть получена за счет конвертации валютной выручки», — считает эксперт.

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