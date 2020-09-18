Москва, , 13:45 — REGNUM Российская экономика становится все менее привлекательной для иностранных рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«Если посмотреть на опыт 2014 года, то после того как рубль обвалился относительно доллара, российская экономика стала куда менее привлекательной для иностранных рабочих. Приток мигрантов сократился. Плюс оказала влияние пандемия. Так что в целом продолжится тенденция на относительное сокращение притока иностранных рабочих, — сказал Комолов. — Если говорить о жителях Средней Азии, то у них есть более привлекательные альтернативы российскому рынку. Это Корея, Китай, Филиппины и Индонезия, куда очень часто отправляются жители среднеазиатских республик. Так что они найдут, где трудоустроиться».

Как пояснил Комолов, вопрос в том, как это повлияет на российскую экономику, так как непонятно, кем российский бизнес сможет заменить трудовых мигрантов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья опять получили возможность работать и переводить средства.