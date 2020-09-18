Москва, , 13:39 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» выставили на торги дочернюю компанию АО «РЖД-Здоровье». РЖД продает 100% минус одна акция РЖД), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В состав «РЖД-Здоровье» входит 19 санаториев и здравниц по всей территории России: в Краснодарском края, в Кавказских Минеральных Водах, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае, Подмосковье и др.

Торги пройдут 23 октября 2020 года. Стартовая цена — 8,87 млрд рублей. Эксперты считают, что смена собственника «РЖД-Здоровье» не скажется на рынке санаторных услуг и не приведет к увеличению цен.

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