Москва, , 13:33 — REGNUM Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, передаёт 18 сентября пресс-служба Банка России.

Центральный банк России Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Банк России готовится к манёвру — все новости о ключевой ставке и планах ЦБ»

"В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — указано в сообщении Банка России.

Решение регулятора оправдало ожидания аналитиков, которые прогнозировали неизменность ставки в связи с ускорением годовых темпов инфляции и возросших рисков ослабления рубля.