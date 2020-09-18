Москва, , 13:31 — REGNUM Наблюдающийся в РФ рост спроса на иностранную валюту может ускорить девальвацию рубля, но гораздо более важным фактором будет снижение мировых цен на нефть в случае, если грянет вторая полна коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«Теоретически рост спроса на доллар будет выступать фактором повышения его цены. Иными словами, своим ажиотажным поведением граждане РФ будто бы создают предпосылки к скорейшему наступлению этого негативного сценария. То есть девальвации рубля. Но надо понимать, что этот фактор не очень значителен, — объяснил Комолов. — Куда более серьезным фактором станет снижение цен на нефть, в случае если грянет вторая волна коронавируса. Плюс позиция наших монетарных властей, которые непременно воспользуются этой ситуацией, чтобы в очередной раз обвалить рубль через изъятие большой части иностранной валюты с российского валютного рынка. И тем самым поддержат сырьевых экспортеров и наполнят бюджет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что жители России стараются закупиться долларами по относительно выгодному курсу сейчас, чтобы потом, в 2021 году, когда настанет туристический сезон, не покупать доллар по 90 рублей.

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