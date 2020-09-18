Москва, 18 сентября 2020, 13:31 — REGNUM Наблюдающийся в РФ рост спроса на иностранную валюту может ускорить девальвацию рубля, но гораздо более важным фактором будет снижение мировых цен на нефть в случае, если грянет вторая полна коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что жители России стараются закупиться долларами по относительно выгодному курсу сейчас, чтобы потом, в 2021 году, когда настанет туристический сезон, не покупать доллар по 90 рублей.
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