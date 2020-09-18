Сеул, , 13:45 — REGNUM Объём прямых инвестиций из Южной Кореи за рубеж продолжает сокращаться на протяжении двух кварталов подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Согласно опубликованным данным, с апреля по июнь 2020 года южнокорейские компании инвестировали за рубеж 12,14 млрд, что на 27,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что это самое большое снижение показателя за девять кварталов с первого квартала 2018 года, когда падение составило 27,9%. В первом квартале объём инвестиций сократился на 4%.

Известно, что сокращение вызвано тем, что пандемия коронавируса оказала отрицательное влияние на инвестиционные потоки по всему миру.

Тем не менее, наибольший объём инвестиций пришёлся на США ($2,18 млрд), за ними следуют Сингапур ($1,49 млрд) и ОАЭ ($660 млн).