Киев, , 13:26 — REGNUM К концу второго квартала 2020 года внешний долг Украины составил 122,8 млрд долларов, сообщил 18 сентября национальный банк страны.

Согласно источнику, в течение второго квартала долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов. Относительно ВВП долг увеличился с 75,7% до 78,8%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор отмечает, что рост внешнего долга Украины традиционно произошел за счет увеличения внешних обязательств как государственного сектора — на 1,4 млрд долларов (до 52,9 млрд долларов, или 33,9% от ВВП), так и частного сектора — на 1,1 млрд долларов (до 69,9 млрд долларов, или 44,8% от ВВП).

Также в сообщении говорится, что внешние обязательства сектора общего государственного управления Украины выросли на 1,3 млрд долларов — до 46,0 млрд долларов (29,5% от ВВП) за счет получения внешнего финансирования от МВФ по новой программе Stand-by (2,1 млрд долларов) и ЕС (0,6 млн долларов).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальному плану правительство, центральный банк, предприятия и банки Украины за четвертый квартал 2020 года должны выплатить 5,587 млрд долларов и 2,444 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

В начале сентября было заявлено, что Украина заплатила 2 млрд долларов и прошла пик платежей по госдолгу на этот год.