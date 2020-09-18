Краснодар, , 13:18 — REGNUM На 5% вырос объём ввода жилья в Краснодарском крае в январе — августе 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края 18 сентября.

В регионе за восемь месяцев 2020 года в эксплуатацию сдали 2,534 млн кв. метров жилья. Более половины от всего объёма сданного жилья — 1,368 млн кв. метров — это многоквартирные дома, здесь также за год прирост составил 5,7%. Объём ввода индивидуального жилья вырос на 4,7% и составил 1,165 млн кв. метров. При этом, по данным краевого департамента строительства, с начала года стоимость выполненных строительных работ составила 143,2 млрд рублей, и это на 1,3% меньше, чем годом ранее.

В 2019 году на территории Краснодарского края было введено в эксплуатацию более 4,5 млн кв. метров жилья.