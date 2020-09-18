Самара, , 13:13 — REGNUM Крупнейшая в Приволжском федеральном округе Поволжская агропромышленная выставка начала свою работу в Самарской области. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, выставка проходит в поселке Усть-Кинельский. На ней уже в 22-ой раз собираются лучшие сельхозпроизводители, растениеводы и фермеры.

Отмечается, что глава Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, находящийся в регионе с рабочим визитом, ознакомились с последними достижениями производителей спецтехники.

Кроме этого, на выставке была представлена мобильная пожарная установка «МПУ-5000». Она может был установлена на любой прицеп или кузов автомобиля с соответствующей грузоподъемностью. Эту технику можно использовать как в сельском хозяйстве, так и в лесах, а также в сельских поселениях. Она является простой и надежной, а главное доступной для любого потребителя.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, в ближайшее время с «Росагролизингом» будет рассмотрена возможность включения специальной мобильной пожарной техники в перечень льготных программ компании.

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