Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM По итогам июня — августа 2020 года петербургские дилеры чешской марки Skoda больше всего реализовали новых моделей Rapid. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Доля продаж лифтбека Rapid в общем объеме реализации машин Skoda за три месяца составила 47%.

Данные по моделям Karoq и Kodiaq представлены за полгода продаж. Кроссовер Karoq за этот срок на российском рынке получил долю в размере 20% в общем объеме продаж чешской марки, что немного выше, чем у внедорожника Kodiaq.

Отмечается, что около 50% новых Rapid и Karoq были куплены в кредит, а порядка 70% авто приобретены по программам трейд-ин.

«Изменения у Rapid оказались удачными — у автомобиля стало больше опций, что дало ему преимущество по сравнению с конкурентами в своем сегменте. Karoq также был воспринят аудиторией очень тепло», — заявил директор направления Skoda ГК Wagner Евгений Кувалдин.

Напомним, в августе 2020 года реализация автомобилей чешской компании Skoda в РФ выросла на 29%, до 9001 экземпляра.

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