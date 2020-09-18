Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Руководство грузинской транспортной компании HUB Georgia планирует создать в Грузии авиакомпанию, которая будет работать в сегменте бюджетных пассажирских перевозок. Об этом агентству Report 18 сентября сообщил основатель транспортной фирмы Георгий Кодуа.

Он рассказал, что по этому поводу ведутся переговоры с правительством Грузии. Сегодня представители HUB Georgia выступят с докладом на тему: «Роль и функции грузинской авиации в становлении и развитии государства».

Стоит отметить, что бюджетные пассажирские авиаперевозки в Грузии обычно выполняют венгерская WizzAir и ирландская Ryanair. Ранее грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что с 1 октября будут сняты ограничения на регулярные рейсы по маршруту Кутаиси — Рига.