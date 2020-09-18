Москва, , 12:59 — REGNUM Жители России стараются закупиться долларами по относительно выгодному курсу сейчас, чтобы потом, в 2021 году, когда настанет туристический сезон, не покупать доллар по 90 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«Наши соотечественники, несколько месяцев просидевшие в заточении, повысили спрос на разные формы туристических поездок, и они стараются создать подушку безопасности, закупиться долларами по относительно выгодному курсу, чтобы в следующем году, когда придет следующий туристический сезон, не покупать доллары по 80−90 рублей, — объяснил он. — Такое теоретически возможно. Как нынешний спрос на доллары повлияет на валютный рынок? С точки зрения покупок со стороны населения, думаю, что никак. Потому что это все-таки небольшие объемы. У нас мало кто может себе позволить переводить большие суммы. Большая часть населения не имеет никаких сбережений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что граждане РФ ждут второй волны коронакризиса, которая ударит по российской экономике.

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