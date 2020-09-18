Сеул, , 13:01 — REGNUM Экспорт автомобилей из Южной Кореи, ранее демонстрировавший признаки восстановления, вновь сократился из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в августе 2020 года южнокорейские компании отгрузили за рубеж 136 538 автомобилей, что на 15,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в апреле экспорт автомобилей из Южной Кореи сократился на 44,6%, в мае — на 57,5%, в июне — на 40,1%, в июле — на 11,7%.

В министерстве отмечают, что спад экспорта связан с сокращением спроса. Объём производства автомобилей в Южной Корее также сократился на 6,4%, до 233 357 единиц, а продажи на внутреннем рынке — на 1,2%, до 135 349 единиц.