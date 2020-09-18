Москва, , 12:53 — REGNUM Граждане РФ ждут второй волны коронакризиса, который ударит по российской экономике, и поэтому стараются заранее закупиться валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ резко вырос спрос на иностранную валюту.

«А наши соотечественники за 30 лет уже привыкли к этому алгоритму: как только с российской экономикой что-то случается (из-за внешних факторов или внутренних), все это немедленно сопровождается девальвацией национальной валюты, — сказал Комолов.— Правда, иногда люди склонны чрезмерно завышать грядущие риски. Я нередко встречаю такие опасения, что рубль будто бы упадет до 200, а то и до 300 рублей за доллар. Конечно, такое вряд ли случится. Динамика девальвации рубля относительно доллара показывает, что каждый раз степень падения оказывается все менее болезненной. В 2008 году курс упал сразу в пять-шесть раз, в 2014 году — в два раза, на фоне последней пандемии — на какую-то долю. Я полагаю, что следующая девальвация рубля будет связана с его падением 7−10 рублей».

При этом экономист подчеркнул, что, конечно, это будет крайне неприятная ситуация, так как все это будет сопровождаться падением реальных доходов в силу того, что большая часть потребления в РФ — это либо товары чисто импортные, либо квазиимпортные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что граждане РФ, переводя свои сбережения в доллары и евро, оперируют не такими большими суммами, чтобы качественно повлиять на валютные курсы.

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