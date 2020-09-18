Москва, 18 сентября 2020, 12:53 — REGNUM Граждане РФ ждут второй волны коронакризиса, который ударит по российской экономике, и поэтому стараются заранее закупиться валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ резко вырос спрос на иностранную валюту.
При этом экономист подчеркнул, что, конечно, это будет крайне неприятная ситуация, так как все это будет сопровождаться падением реальных доходов в силу того, что большая часть потребления в РФ — это либо товары чисто импортные, либо квазиимпортные.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что граждане РФ, переводя свои сбережения в доллары и евро, оперируют не такими большими суммами, чтобы качественно повлиять на валютные курсы.
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