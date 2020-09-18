Оренбург, , 12:52 — REGNUM В Оренбурге появится дополнительный вход в Дом советов. Административно-хозяйственное управление аппарата губернатора и правительства Оренбургской области объявило аукцион на выполнение работ по обустройству дополнительного входа со стороны дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов. Образец советской архитектуры 30 годов ХХ века». Информация об этом опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 341 555 рублей. Источником финансирования указан областной бюджет. Торги назначены на 25 сентября.

Исполнитель контракта должен в течение 70 дней с момента заключения договора обустроить допвход в здание правительства со двора. Согласно документации, подрядчику придется пробивать проем в кирпичной стене, а также демонтировать окна. Во дворе Дома советов появится крыльцо с навесом.