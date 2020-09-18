Москва, , 12:50 — REGNUM Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), превышающих 5 млн рублей, даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей и, конечно, найдет поддержку в обществе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Богатых нигде, в том числе и в России, не любят. РФ один из лидеров по нефтяной добыче, вместе с Саудовской Аравией и США. Пятая экономика мира, первая в Европе. Москва — дорогой город.

Сами москвичи, которые не брезгуют заграничными поездками, инвестициям на фондовом рынке и прочими стандартами, принятыми для среднего класса на Западе, ориентируются на доход в 500 тыс. руб. в месяц или 6 млн руб. в год.

Думаю в будущем возможно дальнейшее повышение НДФЛ до 20% или даже 25%. Но мое мнение, что основные налоги должны платить не граждане, а приватизированные предприятия, то есть корпоративный сектор.

В рамках антикризисной стратегии следовало бы снизить ставку НДФЛ до 10% и отменить недавно введенный налог на депозиты в банках.

Правильно было бы отменить выплату НДФЛ и с дивидендов по акциям. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, то есть после уплаты всех налогов.

Конечно, в большинстве стран мира существует прогрессивная шкала НДФЛ. Однако было бы правильно говорить о формировании национальной модели экономики России, отличительной чертой которой была бы плоская шкала НДФЛ.

Плоская шкала НДФЛ означает единую ставку налогообложения с любой суммы дохода. То есть, при любом максимальном или минимальном доходе вычитается, как уже принято в России долгие годы, 13% налога.», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% правительство России внесло в Госдуму.

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