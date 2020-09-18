Архангельск, , 12:45 — REGNUM В Архангельской области увеличилось число зарегистрированных самозанятых после введения специального налогового режима.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по данным на 16 сентября 2020 года в области в качестве самозанятых зарегистрировано 3 378 человек, из них 1 820 из них зарегистрировались с 1 июля, когда в регионе был введен налог на профессиональный доход.

При этом в правительстве отметили, что до введения налога зарегистрированные в Архангельской области самозанятые предпочитали вести свою деятельность в других регионах, где уже действовал данный режим налогообложения.

«Преимущество такого налогового режима в том, что официально зарегистрированные самозанятые легализуют свой бизнес. Отмечу, что налог на профессиональный доход составит 4% при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юридическими лицами и ИП. Для получения статуса самозанятого важно, чтобы годовой доход не превышал 2,4 миллиона рублей», — напомнил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в Архангельской области безработными признаны 30 тысяч человек. Трудоустроились за этот период 9884 человека.