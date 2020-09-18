Махачкала, , 12:41 — REGNUM Правительство России направит около 2 млрд рублей на реконструкцию проспекта имени Имама Шамиля в городе Махачкале. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в пресс-службе правительства Дагестана по итогам совещания по вопросу реконструкции одной из главных транспортных артерий столицы региона.

Первый заместитель председателя правительства республики Гаджимагомед Гусейнов сообщил о подписании соглашения с Минтрансом России о предоставлении бюджету Дагестана 590 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале. Это, по его словам, только первый транш, который будет выделен региону.

«В целом мы ориентируемся на поддержку из федерального бюджета в сумме не менее 2 млрд рублей. Проект дорогостоящий, очень сложный и в техническом плане исполнения. <…> Корректировка проекта уже на финишной стадии», — сказал Гусейнов.

Участники совещания обсудили вопрос полной замены инженерных сетей коммуникаций, проходящих под указанным проспектом. В частности, планируется перенести наземные линии электропередачи под землю.

Ранее в мэрии Махачкалы сообщали, что на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в общей сложности из бюджетов разных уровней планируется направить порядка 3 млрд рублей. Отмечалось, что на всей протяженности дорожной магистрали, в частности, будут полностью заменены асфальтное полотно и инженерные сети, а также освещение.