Москва, , 12:29 — REGNUM Государственный долг российских регионов может серьёзно вырасти по итогам 2020 года, и правительству следует предусмотреть для них дополнительные трансферты. Такое мнение выразил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в статье «В чём особенность бюджетной политики 2021 года», опубликованной 18 сентября в РБК.

Он отмечает, что за первые шесть месяцев года регионы потратили значительную долю своих ресурсов. Правительство должно учесть это, формируя трёхлетний бюджет в условиях кризиса.

Благодаря действиям финансово-экономического блока правительства федеральный бюджет за последние 15 лет более чем устойчив. Но в отношении бюджетов регионов есть вопрос, как они будут замещать выпадающие доходы.

На 1 августа региональный долг вырос до 2,17 трлн рублей, это на 2,7% больше, чем в начале года. Однако ряд экспертов, отмечает Кудрин, предупреждает о возможном росте госдолга регионов до 2,3−2,5 трлн рублей.

«Учитывая кризисную ситуацию, важно при формировании трехлетнего бюджета предусмотреть дополнительные трансферты в виде необусловленных дотаций на обеспечение бюджетной устойчивости», — написал в статье глава Счётной палаты.

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