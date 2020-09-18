Чита, , 12:25 — REGNUM До конца 2020 г. территория опережающего развития «Забайкалье» намерена привлечь 20 новых проектов инвесторов. Как сообщает сегодня, 18 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства Михаила Чуркина, речь идёт о разработках малого и среднего предпринимательства.

«В качестве помощи для инвесторов мы перезапустили региональный центр инжиниринга. Он оказывает помощь в разработке бизнес-планов технических заданий и другую помощь. 40 договоров инвесторов уже находятся в работе», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2020 г. исполнился год с момента образования территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». За это время резидентами ТОР стали 15 инвесторов, реализующих проекты с общим объемом инвестиций 131 миллиард рублей. Планируется создать 5,2 тысяч рабочих мест.

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