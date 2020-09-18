Чита, , 12:08 — REGNUM В три района Забайкалья, где расстояние между населёнными пунктами может достигать нескольких тысяч километров, поступили автобусы марки «ПАЗ». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, сегодня, 18 сентября, они предназначены для внутренних пассажирских перевозок в Сретенском, Калганском и Газимуро-Заводском районах и были закуплены на средства дальневосточной субсидии, сэкономленные после закупки автобусов для Читы.

«Мы оперативно согласовали с коллегами из Минвостокразвития возможность приобретения этих автобусов для тех районов, которые нуждаются в обновлении техники. Это необходимо для того, чтобы более качественно организовать пригородные пассажирские перевозки», — пояснил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

Главная особенность данных автобусов в том, что они предназначены для перевозок в том числе и маломобильных групп населения.

По словам главы Сретенского района Алексея Закурдаева, последнее обновление у них было в 2008 году. В планах правительства Забайкальского края приобрести для муниципалитетов еще семь автобусов малого класса на сумму более 12 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей региона распространяют все льготы и преференции, доступные дальневосточникам. Также новое руководство взяло курс на максимальное участие в федеральных программах.

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкальским селянам обещают комфортную жизнь