Москва, , 12:08 — REGNUM Рейтинг самых распространенных автомобилей иностранных марок в автопарке России возглавила модель KIA Rio. Об этом 18 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, на начало второго полугодия 2020 года в России числится 985 639 KIA Rio. Вторую строчку в данном рейтинге занимает Hyundai Solaris — 826 347 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Ford Focus. В российском автопарке насчитывается 787 617 таких автомобилей.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Renault Logan (724 039 ед.) и Toyota Corolla (651 472 шт.).

Также в данный топ-10 вошли: Chevrolet Niva (646 760 шт.), Volkswagen Polo (542 902 шт.), Toyota Camry (461 772 шт.), Toyota RAV4 (442 154 шт.) и Skoda Octavia (432 590 шт.).

Напомним, в России по состоянию на начало второго полугодия 2020 года числится 43 087 214 легковых автомобилей. При этом 26 581 393 из них это иномарки.

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