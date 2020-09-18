Симферополь, , 12:00 — REGNUM Срыв отопительного сезона из-за проблем с водой Симферополю не угрожает. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 18 сентября на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Хочу сказать жителям Симферополя — отопительному сезону ничего не угрожает, отопительный сезон состоится в полном объёме, никаких проблем с подачей тепла в квартиры не будет», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что для обеспечения теплоснабжения «Крымтеплокоммунэнерго» будет ежесуточно потреблять по четыре тысячи кубометров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа в Симферополе и ещё в десятках населенных пунктов Крыма из-за резкого снижения запасов воды в водохранилищах ограничено бытовое водопотребление. Вода подаётся по графикам, при этом многие жители жалуются на многодневное отсутствие воды или ее низкое качество.