Барнаул, , 11:56 — REGNUM В связи с намерением властей Алтайского края провести эксперимент, сделав платным посещение озера Ая и водопадов на реке Шинок, эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснила, что так или иначе деньги на этих объектах берутся давно, но собирали их не чиновники (не минприроды края):

Лебедином озере не могу назвать ее понятной и прозрачной». Татьяна Сажаева «К этому можно относится по-разному — но это по сути экологический/туристский/курортный сбор — как угодно его назовите и мне представляется, что схема его взимания, учета, контроля дальнейшего целевого расходования должна быть понятна и единообразна. Нане могу назвать ее понятной и прозрачной».

Напомним, туристы в Алтайском крае уже несколько лет платят за посещение заказника «Лебединый» — место зимовки краснокнижных птиц. По данным amic.ru, плата в размере 30 рублей приносит около 1,5 млн рублей ежегодно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Алтайском крае хотят ввести плату за посещение озера Ая и водопадов на реке Шинок сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин. По его словам, скромная плата в размере 65 рублей принесет десятки миллионов рублей дополнительных поступлений.

Любопытно, что ещё несколько лет назад Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края даже возбуждало производства об административных правонарушениях в связи с действиями руководителей трех баз отдыха на озере Ая в Алтайском районе, которые ограничивали отдыхающим свободный доступ к озеру и брали деньги за вход.

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