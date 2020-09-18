Москва, , 11:54 — REGNUM Министерство экономического развития России предложило отложить на год вступление в силу техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое предложение направлено в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

Минэкономразвития полагает, что срок вступления в силу техрегламента нужно перенести с 9 января 2021 года на 1 января 2022 года. Это предложение, пояснили в ЕЭК, сейчас прорабатывается.

Техрегламент устанавливает требования безопасности к алкоголю, его производству, хранению, транспортировке, упаковке, продаже, утилизации и прочему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские пивовары попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести мораторий на действие техрегламента о безопасности алкоголя на территории страны.

Читайте также: Зачем российские пивовары просят сохранить требования к составу пива?