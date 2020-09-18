Кемерово, , 11:33 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк подписал постановление «О порядке использования межбюджетного трансферта на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя». Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно постановлению, с 1 сентября учителя будут получать 5 тысяч рублей ежемесячно за классное руководство.

«Денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы, — говорится в документе. — Выплата денежного вознаграждения в размере 5 пяти рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации, снижение размера которой не допускается».

Отмечается, что периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также периоды отмены (приостановки) занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являются для работников рабочим временем.