Москва, , 11:19 — REGNUM По итогам августа-сентября текущего года в России на 67% вырос спрос на постройку бань и саун по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую активность проявляют жители Подмосковья и регионов Поволжья, свидетельствует исследование аналитиков сервиса «Авито. Услуги».

Так, в абсолютном выражении по количеству запросов контактов мастеров лидируют Московская область, Татария и Нижегородская область. Каждый из этих регионов обеспечил около 6% общероссийского спроса на строительство бань.

В то же время по динамике спроса на строительство и благоустройство бань и саун лидером в России является Башкирия, где этот показатель вырос на 160% по сравнению с августом-сентябрем 2019 года, второе место заняла Волгоградская область — 146%, на третьем — Ульяновская область и 129%. В Подмосковье спрос увеличился на 75%, в Татарии — на 66%, в Нижегородской области — на 64%. При этом в Самарской области рост спроса составил 91%, в Новосибирской области — 73%, в Саратовской области и Алтайском крае — 70%, в Иркутской области — 62%, в Пермском крае — 61%, в Ленинградской области — 52%, в Краснодарском крае — 50%, в Удмуртии — 48%.

При этом средняя стоимость работ по строительству бани или обустройству сауны в России упала по сравнению с прошлым годом на 7%.

«На фоне нестабильной экономической ситуации и обсуждаемой второй волны пандемии благоустройство — оправданная инвестиция», — объясняет выбор жителей России управляющий директор компании Артём Кумпель.

ИА REGNUM напоминает, в связи с распространением коронавирусной инфекции практически во всех регионах России длительное время были закрыты бани, сауны и бассейны. На фоне смягчения ограничительных мер ряд регионов отменяет запреты на посещение бань и саун, сохраняя ограничения по числу одновременно находящихся в банях людей.