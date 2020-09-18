Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 11:17 — REGNUM Банк «Россия» присоединился к претензиям «Банка Интеза» и Сбербанка к холдингу «Евроцемент». В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области от кредитной организации к АО «Евроцемент груп», а также трём аффилированным с ним предприятиям поступил иск на сумму почти 63 млн рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.
Иск поступил 17 сентября 2020 года. Сумма претензий — 62 986 954,33 рубля, но подробности пока не сообщаются. Ответчиками, помимо «Евроцемент груп», выступает АО «Мордовцемент», ООО «Сенгилеевский цементный завод» и московское ООО «Цемент-сервис МР», принадлежащее «Евробетону». Все компании связаны между собой.
Напомним, Сбербанк обратился сразу с двумя исками к АО «Евроцемент груп», входящему в список системообразующих предприятий РФ. По одному из них банк требует свыше 21,7 млрд рублей. Претензии «Банка Интеза» составляют около 0,6 млрд рублей. Рассматривать самые весомые претензии начнут 13 октября.
Для справки: холдинг включает 19 цементных заводов в разных регионах России, в том числе в Ульяновской, Свердловской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Челябинской, Белгородской, Брянской, Самарской и Архангельской областях, Мордовии, Карачаево-Черкесии. Холдинг был основан миллиардером Филаретом Гальчевым.
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