Москва, , 11:15 — REGNUM В рамках исполнения межправительственных соглашений между Россией и Узбекистаном, СП «ВМВ-NRC Agrologistics» в Джизакской области республики реализуется проект создания агрологистического комплекса, сообщил ИА REGNUM представитель Внешэкономбанка (ВЭБ) России.

Проект реализуется для оказания услуг по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике узбекской плодоовощной продукции для поставок в Россию.

«Мощности комплекса позволят обрабатывать около 260 тысяч тонн сельхозпродукции в год», отметил собеседник агентства.

По его словам, данный агрологистический комплекс — первый поддержанный ВЭБ инвестиционный проект в сфере АПК с участием российского инвестора и генерального подрядчика, применяющего российское оборудование.

«Рассчитываем, что проект станет пилотным и продемонстрирует возможность реализации других совместных проектов в АПК Узбекистана, имеющего хорошие климатические условия для выращивания экологически чистой плодоовощной продукции, которая всегда востребована российскими потребителями», указал представитель ВЭБ.

«ВЭБ готов предоставить долгосрочное финансирование под страховое покрытие проекта», добавил собеседник агентства.