Иваново, , 11:14 — REGNUM Отопительный сезон в Иванове начинается с 21 сентября. Постановление администрации города Иванова «О начале отопительного сезона 2020−2021 годов» подписано 18 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Принимая во внимание большое количество обращений жителей, а также в связи с ростом простудных заболеваний в осенний период, глава города поручил начать отопительный сезон», — отметил заместитель главы горадминистрации Алексей Мягков.

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Отопительный сезон для объектов социальной сферы города стартовал 15 сентября.