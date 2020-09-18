Нью-Дели, , 11:11 — REGNUM Компания Kia объявила о начале продаж на индийском авторынке нового бюджетного кроссовера Kia Sonet. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Sonet построен на одной платформе с кроссовером Hyundai Venue. Его длина составляет 3995 мм, ширина — 1 790 мм, а высота равна 1647 мм. При этом размер колесной базы составляет 2500 мм.

Модель оборудована атмосферным двигателем на 1,2 л мощностью 83 л. с. или однолитровым 120-сильным турбомотором. Также есть дизельная версия с двигателем на 1,5 л производительностью 100 «лошадей».

В Индии стартовая цена нового Kia Sonet составляет 750 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что стоимость начальной версии обновленного Kia Rio (Comfort) в России составит 814 900 рублей.

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