Москва, , 11:11 — REGNUM Крупный нефтяной танкер, ходивший под флагом Венесуэлы, перешел под флаг РФ и стал носить название «Максим Горький» (Maksim Gorky). Это следует из материалов базы данных морских судов Equasis.

С 2013 года указанный танкер использовался в Венесуэле под названием «Аякучо» (Ayacucho) и с 1 мая текущего года получил новое название «Максим Горький». Также, как следует из базы данных, с 1 июня танкер начал ходить под российским флагом.

Кроме этого, из базы Equasis следует, что во время хождения под венесуэльским флагом у судна был один зарегистрированный владелец, а в России собственником судна стал коммерческий владелец, название которого не указано.

Отметим, нефтяной танкер «Максим Горький», дедвейт (сумма массы полезного груза) которого составляет 320,8 тыс. тонн, является в настоящее время самым большим судном, которое эксплуатируется на российской территории.