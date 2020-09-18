Москва, , 11:07 — REGNUM Жители России активно покупают иностранную валюту, спрос на неё оказался выше, чем шесть лет назад. Об этом пишет 18 сентября газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Так, в феврале российские граждане, покупавшие валюту на сумму более $5 тыс., в общей сложности купили $31,6 млн. В марте общая сумма выросла до $44,21 млн, в мае — до $310,6 млн, в июне — до $607,2 млн. Июньская сумма стала рекордной для одного месяца, ранее такой спрос наблюдался в ноябре 2018 года.

В мае те, кто потратил на валюту от $2001 до $5000, купили в общей сложности $370,65 млн, в июне — $824,3 млн. За два месяца сумма составила $1,194 млрд — максимум за шесть лет.

«Даже в мае и июне 2015 года, когда после валютного кризиса граждане сметали доллары и евро, спрос был чуть ниже — $1,186 млрд», — отмечает издание.

Сделки по приобретению от $501 до $2000 были менее популярны. Общая их сумма составила $489,3 млн. В январе и феврале она была вдвое больше. В целом в июне жители России купили валюту на $1,932 млрд.

Эксперты отмечают, что покупать валюту люди продолжат, но не так массово. Дело в том, что первичные потребности в резервах они уже закрыли.

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