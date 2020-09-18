Москва, 18 сентября 2020, 11:05 — REGNUM Граждане РФ, переводя свои сбережения в доллары и евро, оперируют не такими большими суммами, чтобы качественно повлиять на валютные курсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ растет спрос на валюту.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что в России растет спрос на иностранную валюту, так как граждане считают это безальтернативным способом делать сбережения.
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