Москва, , 11:05 — REGNUM Граждане РФ, переводя свои сбережения в доллары и евро, оперируют не такими большими суммами, чтобы качественно повлиять на валютные курсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ растет спрос на валюту.

«Самое опасное для валютного рынка — это спекулянты. Они постоянно большими объемами проводят операции купли-продажи, — сказал Ордов. — Но население оперирует не такими существенными суммами, и, что самое главное, оно не проводит спекулятивных операций в краткосрочном периоде. Те объемы покупки-продажи валюты, которые могут двигать курсы, точно несопоставимы с теми объемами, которыми оперируют граждане, тратя собственные накопления, пытаясь трансформировать их в валюту. Мы опасались санкций и вышли нашими государственными сбережениями из долларовых инструментов, чтобы их не арестовали, не ограничили и не изъяли. Но при этом на внутреннем рынке население альтернативы доллару и евро не видит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что в России растет спрос на иностранную валюту, так как граждане считают это безальтернативным способом делать сбережения.

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