Сеул, , 11:12 — REGNUM С октября 2020 года Южная Корея расширит авиасообщение с Китаем в связи с увеличением спроса и упрощением процедуры въезда. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Китае.

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По их словам, 19 сентября планируется организовать чартерный рейс из Инчхона в Чжэнчжоу, 23 сентября — в Вэньчжоу, 24 сентября — в Сямэнь и Циндао, 26 сентября — в Чжэнчжоу.

Известно, что 17 сентября в китайский Шэньян чартерным рейсом прибыли 68 граждан Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейская авиакомпания T’Way Airlines возобновила полёты по маршруту Инчхон — Ухань с 16 сентября.

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