Курган, , 11:00 — REGNUM В Курганской области в рамках реализации этапа 2020−2021 годов адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется переселить 330 человек из 196 жилых помещений общей площадью 6 090 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

В конце августа из аварийного жилья в Курганской области было переселены 191 человек в 90 жилых благоустроенных помещений.

В городе Шадринске к концу 2020 года для переселенцев возведут новый пятиэтажный 120-ти квартирный дом по улице Василия Черемисина, 2а с чистовой отделкой. К концу сентября там должны завершить крышу. Здесь однокомнатные квартиры площадью от 29 до 30 кв.м. получат 104 переселенца.

Кроме того, готов к заселению трёхэтажный кирпичный дом на Калинина, 105 в Кургане. Здесь ключи от новых квартир получат 46 переселенцев из «авариек».