Богота, , 10:53 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании Hyundai в Колумбии начали продажи пятидверной модели HB20 Getz, седана HB20S Accent и кросс-хэтчбека HB20X Graviti (HB расшифровывается как Hyundai Brasil). Об этом сообщается на сайте Kolesa.ru.

Производство моделей налажено в Бразилии. Колумбийские версии автомобилей построены на «тележке» от старого Hyundai Solaris.

Длина HB20 Getz равна 3940 мм, HB20S Accent — 4260 мм. Их колёсная база составляет 2530 мм. Клиренс модели HB20X Graviti равен 211 мм против 160 мм у HB20 Getz и HB20S Accent.

В качестве силового агрегата у всех колумбийских версий HB установлен бензиновый атмосферный мотор 1.6 Gamma производительностью 121 л. с., который работает с «механикой» или «автоматом».

В Россию модели HB20 компания привозить не планирует.

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