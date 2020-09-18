Ярославль, , 10:46 — REGNUM Ярославское бизнес-сообщество поддержало введение единых правил оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля большегрузов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Весовой контроль в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM в пунктах весогабаритного контроля должны быть установлены специальные информационные табло, чтобы перевозчик сразу после контрольного взвешивания получал информацию о его результатах. В случае перевеса водитель должен остановить грузовик там, где он не будет препятствовать движению, и устранить нарушение. Ярославские грузоперевозчики давно боролись за введение данных норм.

«Ярославские грузоперевозчики обратились в наш аппарат в начале 2017 года, а чуть позже подняли этот вопрос на встрече с федеральным Уполномоченным. С тех пор проблема включалась во все ежегодные доклады Президенту страны, от института бизнес-омбудсменов неоднократно направлялись просьбы об ее урегулировании в различные органы власти, была создана рабочая группа. В последний раз свои предложения по этому вопросу мы направили в марте текущего года в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. То, что некоторые из них были учтены, — сигнал, что наша работа вкупе с усилиями бизнес-сообщества не напрасны», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Результат контроля City-yaroslavl.ru

Ранее ярославский бизнес-омбудсмен получал жалобы от грузоперевозчиков, которые никак не могли проверить транспортные накладные грузоотправителя и вынуждены были платить штрафы за перевес. Минимальная сумма штрафа составляет 150 тысяч рублей. Поправки в федеральное законодательство вступают в силу с начала 2021 года.

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