Ярославль, 18 сентября 2020, 10:46 — REGNUM Ярославское бизнес-сообщество поддержало введение единых правил оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля большегрузов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM в пунктах весогабаритного контроля должны быть установлены специальные информационные табло, чтобы перевозчик сразу после контрольного взвешивания получал информацию о его результатах. В случае перевеса водитель должен остановить грузовик там, где он не будет препятствовать движению, и устранить нарушение. Ярославские грузоперевозчики давно боролись за введение данных норм.
«Ярославские грузоперевозчики обратились в наш аппарат в начале 2017 года, а чуть позже подняли этот вопрос на встрече с федеральным Уполномоченным. С тех пор проблема включалась во все ежегодные доклады Президенту страны, от института бизнес-омбудсменов неоднократно направлялись просьбы об ее урегулировании в различные органы власти, была создана рабочая группа. В последний раз свои предложения по этому вопросу мы направили в марте текущего года в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. То, что некоторые из них были учтены, — сигнал, что наша работа вкупе с усилиями бизнес-сообщества не напрасны», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.
Ранее ярославский бизнес-омбудсмен получал жалобы от грузоперевозчиков, которые никак не могли проверить транспортные накладные грузоотправителя и вынуждены были платить штрафы за перевес. Минимальная сумма штрафа составляет 150 тысяч рублей. Поправки в федеральное законодательство вступают в силу с начала 2021 года.
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