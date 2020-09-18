Москва, , 10:41 — REGNUM В России растет спрос на иностранную валюту, так как граждане считают это безальтернативным способом делать сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября рассказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

«Люди в своем большинстве не видят альтернативных способов сбережений и накоплений. ЦБ РФ был вынужден снизить ставку, что повлекло за собой не только снижение процентов по кредитованию, но и снижение ставок по депозитам. А мы понимаем, что депозиты — это самый доступный и понятный для большинства людей способ накопления, — сказал Ордов. — Кроме того, сыграли свою роль постоянные слухи о том, что девальвация рубля, скорее всего, произойдет. При этом у людей осталось какое-то количество денег из-за того, что они либо не поехали в отпуск, либо готовились ко второй волне кризиса. И единственное, что сегодня позволяет сохранить ликвидность сбережений, это их перевод в валюту. Такое поведение населения говорит о том, что оно считает риски девальвации рубля очень высокими».

Но на самом деле, как пояснил Ордов, эти риски начинают увеличиваться именно из-за такого потребительского поведения.

Напомним, как сообщалось ранее, «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России распространили информацию о том, что в РФ наблюдается резкий спрос на иностранную валюту.

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