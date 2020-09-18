Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM В связи с тем, что на участие в конкурсе на заключение долгосрочного инвестиционного контракта начальной стоимостью более 85,9 млрд рублей была подана только одна заявка, его признали несостоявшимся. Контракт на строительство и эксплуатацию на платной основе трассы М-4 «Дон» на участке обхода города Аксая Ростовской области может быть подписан с единственным участником, но его данные не сообщаются, передаёт ИА REGNUM.

Госкомпания «Российские автомобильные дороги», основывая на статье 45 положения о закупке и одном из разделов документации, «приняла решение о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры — конкурса». Данные участника на странице тендера с начальной ценой 85 932 999 140 рублей не указаны.

Контракт предполагает не только строительство, содержание и ремонт, в том числе капитальный, но эксплуатацию на платной основе «автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода г. Аксая». Соглашение планируется заключить сроком до 31 декабря 2051 года. Финансирование проекта разбивается на несколько лет, из которых в 2020 году — 9,119 млрд рублей.

Напомним, в конце июля 2020 года госкомпания объявила сразу два тендера, касающихся трассы «Дон». Их общая стоимость превысила 102 млрд рублей. Второй участок расположен в Воронежской области. Также в конце августа 2020 года тем же заказчиком были подведены итоги конкурса с начальной стоимостью 41,57 млрд рублей. В рамках этой закупки отбирался исполнитель на схожий контракт той же трассы, но на участке дальнего западного обхода Краснодара, и было подано две заявки. Победителем признано АО «Донаэродорстрой» с ценовым предложением 41,573 млрд рублей.