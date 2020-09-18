Вашингтон, , 10:33 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлено на продажу купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing с дверями типа «Крыло чайки». Об этом сообщается на сайте компании.

Всего с начала производства этих моделей в 1955 году было выпущено 1400 единиц. Выставленный на торги экземпляр 1957 года выпуска. Авто после модернизации приобрело серо-голубой оттенок, а на 15-дюймовые колесные диски были установлены фирменные колпаки, сочетающиеся с цветом кузова.

Внутри Mercedes-Benz 300SL Gullwing также был обновлен. Все детали были восстановлены. Кроме того, в салоне появилась магнитола Becker Mexico.

В качестве силовой установки у модели стоит трехлитровый мотор М198 с механическим впрыском Bosch мощностью 215 л. с. Агрегатируется он с четырехскоростной механической коробкой передач.

Цена лота составляет 759,6 тыс. долларов (57 млн рублей). Ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer продавался модернизированный хэтчбек Honda Civic 1984 года выпуска.

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