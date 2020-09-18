Барнаул, , 10:24 — REGNUM В связи с заметно активизировавшимся после эпидемии коронавируса туристическим потоком в регион, власти Алтайского края рассматривают варианты для пополнения бюджета. Как сообщает amic.ru со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина, в качестве эксперимента, планируется ввести плату за посещение озера Ая и водопадов на реке Шинок.

По оценке чиновника, скромная плата в размере 65 рублей принесет десятки миллионов рублей дополнительных поступлений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с мая 2018 г. Алтайский край и ещё три российских региона (Крым, Ставропольский и Краснодарский края) участвуют в эксперименте по ведению курортного сбора. Cамым крупным вложением средств курортного сбора в Белокурихе стал проект пешеходной зоны у санатория «Алтайский замок» с начальной ценой контракта 50 миллионов рублей.

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