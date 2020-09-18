Казань, , 10:36 — REGNUM В 2020 году в Татарии по программе дорожных работ построят 50,2 км и отремонтируют 238,9 км региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

В настоящее время в рамках программы завершен ремонт региональной автодороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье — Красновидово протяженностью 2,7 км. По двухполосной дороге с обновленной дорожной разметкой проходят школьные маршруты. Также на дороге обустроили 10 съездов и построили пять новых водопропускных труб.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на нескольких дорогах увеличили скоростной режим для легковых автомобилей. Изменения скоростного режима будут носить сезонный характер и останутся действовать до 30 сентября текущего года. Это обусловлено особенностями климатических условий, характерных для Татарии.

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