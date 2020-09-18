Москва, , 09:56 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, утром внешний фон складывается нейтрально-позитивный. Нефть растет почти на 1%, торгуется выше $43,50 за баррель. Индекс доллара демонстрирует нейтральную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Азиатские фондовые индексы торгуются в основном на зеленой территории. На этом фоне с открытия рубль может начаться укрепляться по отношению к доллару.

Пара доллар/рубль снизится в район 75. В случае ухода котировок ниже 74,59, валютная пара может продолжить снижение к уровню 74.

В центре внимания сегодня будет заседание ЦБ ФР. На нем регулятор вряд ли в очередной раз снизит ключевую процентную ставку.

Это обусловлено ускорением инфляции, слабым рублем, а также санкционными рисками, связанными с текущей ситуации в Белоруссии и от возможного отравления политика Алексея Навального.

Если Банк России даже снизит процентную ставку, то шаг будет минимальным на 0,25% и это снижение может оказаться последним перед началом периодом повышения ставок.

На это может повлиять валютный голод, который прогнозирует сам ЦБ ФР, а также дальнейшее снижение рубля», — считает эксперт.

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