На 18 сентября назначено очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Сегодня также будет принято решение по ключевой ставке. По итогам заседаний в июне и в июле Центробанк понижал ключевую ставку, которая сейчас составляет 4,25%. Аналитики сходятся во мнении, что до конца года у Банка России ещё остаётся окно для снижения ставки, однако с большой долей вероятности 18 сентября будет принято решение оставить её неизменной.

После заседания запланирована пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Все новости о заседании Совета директоров ЦБ РФ и комментарии по ключевой ставке читайте в трансляции ИА REGNUM.