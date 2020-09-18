Москва, , 09:49 — REGNUM Табачные компании предложили правительству России повысить акцизы на сигареты не на 20%, как это было анонсировано Минфином, а на 8%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Совета по вопросам развития табачной промышленности, которое адресовано премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

В Совете считают, что в случае роста акцизов на 20% поступления в казну составят 609 млрд рублей (дополнительный доход — 46 млрд рублей). Вместе с тем, говорится в письме, данная инициатива спровоцирует рост нелегальной торговли с 16 до 29% и падение сбора акцизов.

В случае повышения ставки на 8% нелегальная торговля повысится на 17%, а государственная казна получит дополнительно 67 млрд рублей, считают в Совете по вопросам развития табачной промышленности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива увеличить на 20% в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты принадлежит Министерству финансов РФ. По мнению чиновников, этот шаг отчасти компенсирует расходы бюджета в условиях борьбы с заболеваемостью COVID-19.

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