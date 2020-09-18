Пермь, , 09:42 — REGNUM Прикамье планирует в 2021 году включить в перечень субсидируемых авиарейсов перелет по маршруту Пермь — Барселона. В настоящее время краевой минтрас обсуждает вопрос открытия маршрутам с авиакомпаниями, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

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Предполагается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю на самолетах типа Boing-737−800 вместимостью 189 пассажиров. Ориентировочная стоимость билета называется в размере 13−16 тыс. рублей в одну сторону.

Кроме того, к субсидированию предложены авиамаршруты из Пермь в Волгоград и Челябинск. В Волгоград планируют осуществлять перелеты на самолетах типа CRJ-200 (рассчитаны на 50 мест). Пермские власти считают, что организация прямого авиасообщения с Волгоградом (городом-миллионником с богатой историей, в том числе военной) будет способствовать росту туризма и позволит укрепить экономические, социальные и культурные связи между регионами.

Сегодня из Перми в Волгоград можно добраться только поездом через Москву. Ближайший к Перми аэропорт, откуда можно улететь в Волгоград, расположен в Уфе.

В Челябинск предлагаются перелеты также на самолётах типа CRJ-200. Стоимость билета составит 3 225 рублей. Софинансирование планируется осуществлять на паритетных условиях с Челябинской областью.