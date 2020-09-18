Москва, , 09:36 — REGNUM Прогноз Минэкономразвития РФ относительно роста ВВП выше 3% на 2022−2023 годы является оптимистичным, и эти показатели «надо ещё заработать». Об этом в своей статье в РБК заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, в июне прогнозы МВФ и Института экономической политики им. Гайдара относительно ВВП России предполагали сокращение в районе 6,5−7%, однако на данный момент положение улучшилось.

«Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4−5%», — написал Кудрин.

Он отметил, что прогноз Минэкономразвития РФ выглядит «очень оптимистично», поскольку в случае, если в 2021 году будет работать «эффект отскока», то «оснований для такого же прогноза на 2022−2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать».

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