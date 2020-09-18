Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Американский автосалон Streetside Classics выставил на продажу оригинальный катафалк Cadillac Brougham Hearse, созданный на базе пикапа Chevrolet K10. Об этом сообщается на сайте дилера.

Катафалк Cadillac на базе Chevrolet K10 Пресс-служба Streetside Classics

В качестве подарка новому владельцу авто полагается деревянный гроб, который дожидается его в салоне.

Внешне авто выглядит очень экстравагантно для катафалка. Автомобиль имеет огромный клиренс, а «обут» он в колёсные диски с грязевыми покрышками на 17 дюймов. На задней двери размещен декоративный череп из хрома, а вместо переднего номерного знака — буквы RIP (покойся с миром).

Внутри авто установлены отделанные под дерево и обтянутые кожей сиденья и информационно-развлекательный комплекс с Bluetooth и сенсорным экраном.

Также авто оснащено электростеклоподъемниками, круиз-контролем, кондиционером и видеокамерой заднего обзора.

В движение машину приводит 5,7-литровый V8, который агрегатируется с 4-скоростным «автоматом» и задним приводом.

За необычный катафалк продавец хочет получить 20 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей).

Ранеев в США на продажу был выставлен Porsche 356A 1500 Carrera Coupe 1956 года выпуска. У раритетного авто нет мотора, однако владелец хочет получить за него 237 тыс. долларов (более 17,8 млн рублей).

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