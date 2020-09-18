Владивосток, , 09:31 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил критерии для получения в собственность или в аренду дальневосточного гектара, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал ведомства.

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Всего определено четыре критерия.

На бесплатном участке земли можно построить дом, дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремёсла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

По истечении пяти лет землю отдают по желанию в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определёнными критериями.

«Во-первых, это наличие на земельном участке объекта капитального строительства (в том числе незавершённого). Во-вторых, средства, вложенные в эту землю (не менее 30 тыс. рублей). В-третьих, если человек продаёт какую-то продукцию, которую произвёл или вырастил на этом участке, доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тыс. рублей. В-четвёртых, наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка», — пояснили в пресс-службе правительства РФ.

Для подтверждения соответствия хотя бы одному критерию будущий владелец земли должен предоставить необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановском районе Приамурья выдали тысячный участок по программе «Дальневосточный гектар». Обладатель земли планирует построить дом.